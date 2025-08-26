Cryptopolis (CPO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.67667 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -2.85% שינוי מחיר (7D) -42.07%

Cryptopolis (CPO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CPO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.67667, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPO השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -2.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptopolis (CPO) מידע שוק

שווי שוק $ 918.18 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.70K אספקת מחזור 71.65M אספקה כוללת 1,459,436,760.491796

שווי השוק הנוכחי של Cryptopolis הוא $ 918.18, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPO הוא 71.65M, עם היצע כולל של 1459436760.491796. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.70K.