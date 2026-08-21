Crypto Trading Fund מחיר היום

מחיר Crypto Trading Fund (CTF) בזמן אמת היום הוא $ 0.0365419, עם שינוי של 328.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CTF ל USD הוא $ 0.0365419 לכל CTF.

Crypto Trading Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,693,888, עם היצע במחזור של 237.92M CTF. ב‑24 השעות האחרונות, CTF סחר בין $ 0.00875581 (נמוך) ל $ 0.03515341 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00713262.

ביצועים לטווח קצר, CTF נע ב +261.65% בשעה האחרונה ו +100.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.42.

Crypto Trading Fund (CTF) מידע שוק

שווי שוק $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M נפח (24 שעות) $ 7.42$ 7.42 $ 7.42 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.70M$ 8.70M $ 8.70M אספקת מחזור 237.92M 237.92M 237.92M אספקה כוללת 237,915,571.59671128 237,915,571.59671128 237,915,571.59671128

שווי השוק הנוכחי של Crypto Trading Fund הוא $ 8.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.42. ההיצע במחזור של CTF הוא 237.92M, עם היצע כולל של 237915571.59671128. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.70M.