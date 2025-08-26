Crypto Strategic Reserve (CSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00124165 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -9.19% שינוי מחיר (7D) -0.43%

Crypto Strategic Reserve (CSR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSR השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -9.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto Strategic Reserve (CSR) מידע שוק

שווי שוק $ 603.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 603.60K אספקת מחזור 998.01M אספקה כוללת 998,006,673.415337

שווי השוק הנוכחי של Crypto Strategic Reserve הוא $ 603.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CSR הוא 998.01M, עם היצע כולל של 998006673.415337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 603.60K.