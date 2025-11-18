crypto is a joke מחיר היום

מחיר crypto is a joke (JOKECOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000716, עם שינוי של 6.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOKECOIN ל USD הוא $ 0.00000716 לכל JOKECOIN.

crypto is a joke כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,145.01, עם היצע במחזור של 998.41M JOKECOIN. ב‑24 השעות האחרונות, JOKECOIN סחר בין $ 0.00000713 (נמוך) ל $ 0.00000766 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00020826, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000713.

ביצועים לטווח קצר, JOKECOIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

crypto is a joke (JOKECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K אספקת מחזור 998.41M 998.41M 998.41M אספקה כוללת 998,408,670.906582 998,408,670.906582 998,408,670.906582

שווי השוק הנוכחי של crypto is a joke הוא $ 7.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOKECOIN הוא 998.41M, עם היצע כולל של 998408670.906582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.15K.