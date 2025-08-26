עוד על CZAR

Crypto Czar סֵמֶל

Crypto Czar מחיר (CZAR)

לא רשום

1 CZAR ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Crypto Czar (CZAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:10:23 (UTC+8)

Crypto Czar (CZAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00307722
$ 0.00307722$ 0.00307722

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.52%

+7.52%

Crypto Czar (CZAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CZAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CZARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00307722, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CZAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto Czar (CZAR) מידע שוק

$ 23.23K
$ 23.23K$ 23.23K

--
----

$ 23.23K
$ 23.23K$ 23.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crypto Czar הוא $ 23.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CZAR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.23K.

Crypto Czar (CZAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crypto Czarל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrypto Czar ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrypto Czar ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crypto Czarל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+15.07%
60 ימים$ 0+18.57%
90 ימים$ 0--

מה זהCrypto Czar (CZAR)

Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Crypto Czar (CZAR) משאב

האתר הרשמי

Crypto Czarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crypto Czar (CZAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crypto Czar (CZAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crypto Czar.

בדוק את Crypto Czar תחזית המחיר עכשיו‏!

CZAR למטבעות מקומיים

Crypto Czar (CZAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crypto Czar (CZAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CZAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crypto Czar (CZAR)

כמה שווה Crypto Czar (CZAR) היום?
החי CZARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CZAR ל USD?
המחיר הנוכחי של CZAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crypto Czar?
שווי השוק של CZAR הוא $ 23.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CZAR?
ההיצע במחזור של CZAR הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CZAR?
‏‏CZAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00307722 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CZAR?
CZAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CZAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CZAR הוא -- USD.
האם CZAR יעלה השנה?
CZAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CZAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:10:23 (UTC+8)

