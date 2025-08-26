Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00212017 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -6.44% שינוי מחיר (1D) -4.42% שינוי מחיר (7D) -16.39%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00212017, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAGA השתנה ב -6.44% במהלך השעה האחרונה, -4.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.81M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.89M אספקת מחזור 62.65B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Crypto Asset Governance Alliance הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAGA הוא 62.65B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.89M.