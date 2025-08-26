עוד על CAGA

Crypto Asset Governance Alliance סֵמֶל

Crypto Asset Governance Alliance מחיר (CAGA)

לא רשום

1 CAGA ל USDמחיר חי:

--
----
-4.40%1D
mexc
USD
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:17:20 (UTC+8)

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212017
$ 0.00212017$ 0.00212017

$ 0
$ 0$ 0

-6.44%

-4.42%

-16.39%

-16.39%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00212017, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAGA השתנה ב -6.44% במהלך השעה האחרונה, -4.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) מידע שוק

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

--
----

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

62.65B
62.65B 62.65B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Crypto Asset Governance Alliance הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAGA הוא 62.65B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.89M.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crypto Asset Governance Allianceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrypto Asset Governance Alliance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrypto Asset Governance Alliance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crypto Asset Governance Allianceל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.42%
30 ימים$ 0-22.10%
60 ימים$ 0-27.99%
90 ימים$ 0--

מה זהCrypto Asset Governance Alliance (CAGA)

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Crypto Asset Governance Allianceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crypto Asset Governance Alliance.

בדוק את Crypto Asset Governance Alliance תחזית המחיר עכשיו‏!

CAGA למטבעות מקומיים

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CAGA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

כמה שווה Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) היום?
החי CAGAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CAGA ל USD?
המחיר הנוכחי של CAGA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crypto Asset Governance Alliance?
שווי השוק של CAGA הוא $ 1.81M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CAGA?
ההיצע במחזור של CAGA הוא 62.65B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CAGA?
‏‏CAGA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00212017 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CAGA?
CAGA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CAGA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CAGA הוא -- USD.
האם CAGA יעלה השנה?
CAGA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CAGA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:17:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.