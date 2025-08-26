עוד על CRYPTOAI

Crypto AI סֵמֶל

Crypto AI מחיר (CRYPTOAI)

לא רשום

1 CRYPTOAI ל USDמחיר חי:

$0.00005958
$0.00005958$0.00005958
-3.80%1D
USD
Crypto AI (CRYPTOAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:11:53 (UTC+8)

Crypto AI (CRYPTOAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01180274
$ 0.01180274$ 0.01180274

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-3.83%

+4.83%

+4.83%

Crypto AI (CRYPTOAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYPTOAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYPTOAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01180274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYPTOAI השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto AI (CRYPTOAI) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 145.98
$ 145.98$ 145.98

$ 59.30K
$ 59.30K$ 59.30K

0.00
0.00 0.00

999,688,874.057651
999,688,874.057651 999,688,874.057651

שווי השוק הנוכחי של Crypto AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 145.98. ההיצע במחזור של CRYPTOAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 999688874.057651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.30K.

Crypto AI (CRYPTOAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crypto AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrypto AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrypto AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crypto AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.83%
30 ימים$ 0-10.86%
60 ימים$ 0-29.13%
90 ימים$ 0--

מה זהCrypto AI (CRYPTOAI)

Crypto AI (CRYPTOAI) משאב

האתר הרשמי

Crypto AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crypto AI (CRYPTOAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crypto AI (CRYPTOAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crypto AI.

בדוק את Crypto AI תחזית המחיר עכשיו‏!

CRYPTOAI למטבעות מקומיים

Crypto AI (CRYPTOAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crypto AI (CRYPTOAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRYPTOAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crypto AI (CRYPTOAI)

כמה שווה Crypto AI (CRYPTOAI) היום?
החי CRYPTOAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRYPTOAI ל USD?
המחיר הנוכחי של CRYPTOAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crypto AI?
שווי השוק של CRYPTOAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRYPTOAI?
ההיצע במחזור של CRYPTOAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRYPTOAI?
‏‏CRYPTOAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01180274 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRYPTOAI?
CRYPTOAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CRYPTOAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRYPTOAI הוא $ 145.98 USD.
האם CRYPTOAI יעלה השנה?
CRYPTOAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRYPTOAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:11:53 (UTC+8)

