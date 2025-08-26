Cryptify מחיר (CRYPT)
Cryptify (CRYPT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0026318, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYPT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Cryptify הוא $ 34.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYPT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.07K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Cryptifyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptify ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptify ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cryptifyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+0.95%
|60 ימים
|$ 0
|+35.83%
|90 ימים
|$ 0
|--
Cryptify is a secure, anonymous crypto payment platform with instant settlements, AI-driven analytics, and 2x cashback, designed for modern businesses. Accept CryptoPayments for Your Business Use Cryptify platform, infrastructure and APIs to accept payments on blockchains. The way we transact is fundamentally changing. The rise of Web3 is driving the demand for a new breed of digital payment solutions. Traditional payment platforms are often riddled with high fees, limited functionality, and a lack of support for most cryptocurrencies. Cryptify emerges as the answer to these limitations. We are the PayPal of Web3, a global digital payment platform built for the future. We seamlessly integrate with all major cryptocurrencies, eliminating the need for cumbersome KYC procedures. We offer a suite of powerful features designed to streamline your financial activities. Businesses can leverage invoicing tools, inventory tracking, and robust analytics, while users enjoy effortless payment links, recurring payments, and industry-leading security protocols. Experience faster, cheaper, and more secure transactions with Cryptify, accepting cryptocurrency payments while unlocking a world of financial opportunities.
