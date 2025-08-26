עוד על CTAX

CTAX מידע על מחיר

CTAX אתר רשמי

CTAX טוקניומיקה

CTAX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cryptax AI סֵמֶל

Cryptax AI מחיר (CTAX)

לא רשום

1 CTAX ל USDמחיר חי:

$0.0001334
$0.0001334$0.0001334
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cryptax AI (CTAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:18:45 (UTC+8)

Cryptax AI (CTAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00403713
$ 0.00403713$ 0.00403713

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.99%

+1.99%

Cryptax AI (CTAX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CTAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00403713, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTAX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptax AI (CTAX) מידע שוק

$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K

--
----

$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cryptax AI הוא $ 13.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTAX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.34K.

Cryptax AI (CTAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cryptax AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptax AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptax AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cryptax AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+54.41%
60 ימים$ 0+88.21%
90 ימים$ 0--

מה זהCryptax AI (CTAX)

The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cryptax AI (CTAX) משאב

האתר הרשמי

Cryptax AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cryptax AI (CTAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cryptax AI (CTAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cryptax AI.

בדוק את Cryptax AI תחזית המחיר עכשיו‏!

CTAX למטבעות מקומיים

Cryptax AI (CTAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cryptax AI (CTAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cryptax AI (CTAX)

כמה שווה Cryptax AI (CTAX) היום?
החי CTAXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTAX ל USD?
המחיר הנוכחי של CTAX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cryptax AI?
שווי השוק של CTAX הוא $ 13.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTAX?
ההיצע במחזור של CTAX הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTAX?
‏‏CTAX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00403713 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTAX?
CTAX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CTAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTAX הוא -- USD.
האם CTAX יעלה השנה?
CTAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:18:45 (UTC+8)

Cryptax AI (CTAX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.