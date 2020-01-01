cryptain (CRY) טוקנומיקה
CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.
How it works:
- Buy CRYPTAIN tokens
- Stake your tokens
- Vote on tokens as investments
- AI agent trades based on community votes
The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis
- Monitors new token launches
- Analyzes price movements
- Tracks liquidity changes
- Identifies trading opportunities
Community Engagement
- Posts regular market updates
- Shares investment insights
- Responds to market events
- Announces trading decisions
Data Collection
- Monitors social sentiment
- Tracks trending tokens
- Analyzes market narratives
- Gathers community feedback
Decision Making
- Combines multiple data sources:
- Technical analysis
- Social sentiment
- Community votes
- On-chain metrics
cryptain (CRY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור cryptain (CRY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
cryptain (CRY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של cryptain (CRY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CRY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CRYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CRYטוקניומיקה, חקרו אתCRYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
