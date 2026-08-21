CryingNTheCasino מחיר היום

מחיר CryingNTheCasino (TEARY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TEARY ל USD הוא $ 0 לכל TEARY.

CryingNTheCasino כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 95,623, עם היצע במחזור של 997.67M TEARY. ב‑24 השעות האחרונות, TEARY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TEARY נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +6.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CryingNTheCasino (TEARY) מידע שוק

שווי שוק $ 95.62K$ 95.62K $ 95.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.62K$ 95.62K $ 95.62K אספקת מחזור 997.67M 997.67M 997.67M אספקה כוללת 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371

שווי השוק הנוכחי של CryingNTheCasino הוא $ 95.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TEARY הוא 997.67M, עם היצע כולל של 997669227.8143371. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.62K.