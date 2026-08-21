Crustafarianism מחיר היום

מחיר Crustafarianism (CRUST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRUST ל USD הוא $ 0 לכל CRUST.

Crustafarianism כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,653, עם היצע במחזור של 999.90M CRUST. ב‑24 השעות האחרונות, CRUST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0041816, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRUST נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +10.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Crustafarianism (CRUST) מידע שוק

שווי שוק $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,897,745.889097 999,897,745.889097 999,897,745.889097

שווי השוק הנוכחי של Crustafarianism הוא $ 55.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRUST הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999897745.889097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.65K.