CropBytes (CBX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) +5.71% שינוי מחיר (7D) +5.71%

CropBytes (CBX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CropBytes (CBX) מידע שוק

שווי שוק $ 234.49K$ 234.49K $ 234.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 364.92K$ 364.92K $ 364.92K אספקת מחזור 321.29M 321.29M 321.29M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CropBytes הוא $ 234.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBX הוא 321.29M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 364.92K.