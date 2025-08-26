עוד על CROISSANT

croissant the baby amarillo סֵמֶל

croissant the baby amarillo מחיר (CROISSANT)

לא רשום

1 CROISSANT ל USDמחיר חי:

--
----
+0.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
croissant the baby amarillo (CROISSANT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:18:23 (UTC+8)

croissant the baby amarillo (CROISSANT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

+0.38%

+2.79%

+2.79%

croissant the baby amarillo (CROISSANT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROISSANT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROISSANTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROISSANT השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, +0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

croissant the baby amarillo (CROISSANT) מידע שוק

$ 8.70K
$ 8.70K$ 8.70K

--
----

$ 8.70K
$ 8.70K$ 8.70K

997.49M
997.49M 997.49M

997,490,396.489264
997,490,396.489264 997,490,396.489264

שווי השוק הנוכחי של croissant the baby amarillo הוא $ 8.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROISSANT הוא 997.49M, עם היצע כולל של 997490396.489264. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.70K.

croissant the baby amarillo (CROISSANT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של croissant the baby amarilloל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcroissant the baby amarillo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcroissant the baby amarillo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של croissant the baby amarilloל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.38%
30 ימים$ 0-0.48%
60 ימים$ 0+22.15%
90 ימים$ 0--

מה זהcroissant the baby amarillo (CROISSANT)

Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

croissant the baby amarillo (CROISSANT) משאב

האתר הרשמי

croissant the baby amarilloתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה croissant the baby amarillo (CROISSANT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות croissant the baby amarillo (CROISSANT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור croissant the baby amarillo.

בדוק את croissant the baby amarillo תחזית המחיר עכשיו‏!

CROISSANT למטבעות מקומיים

croissant the baby amarillo (CROISSANT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של croissant the baby amarillo (CROISSANT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CROISSANT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על croissant the baby amarillo (CROISSANT)

כמה שווה croissant the baby amarillo (CROISSANT) היום?
החי CROISSANTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CROISSANT ל USD?
המחיר הנוכחי של CROISSANT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של croissant the baby amarillo?
שווי השוק של CROISSANT הוא $ 8.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CROISSANT?
ההיצע במחזור של CROISSANT הוא 997.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CROISSANT?
‏‏CROISSANT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CROISSANT?
CROISSANT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CROISSANT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CROISSANT הוא -- USD.
האם CROISSANT יעלה השנה?
CROISSANT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CROISSANT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:18:23 (UTC+8)

