Crocodile Finance מחיר היום

מחיר Crocodile Finance (CROC) בזמן אמת היום הוא $ 9.99, עם שינוי של 9.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CROC ל USD הוא $ 9.99 לכל CROC.

Crocodile Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,736,951, עם היצע במחזור של 173.93K CROC. ב‑24 השעות האחרונות, CROC סחר בין $ 9.63 (נמוך) ל $ 11.05 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 29.85, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 9.63.

ביצועים לטווח קצר, CROC נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו -21.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Crocodile Finance (CROC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור 173.93K 173.93K 173.93K אספקה כוללת 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

שווי השוק הנוכחי של Crocodile Finance הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROC הוא 173.93K, עם היצע כולל של 173927.1726143236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.