Croatian FF Fan Token סֵמֶל

Croatian FF Fan Token מחיר (VATRENI)

1 VATRENI ל USDמחיר חי:

$1.24
$1.24$1.24
-0.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Croatian FF Fan Token (VATRENI) טבלת מחירים חיה
Croatian FF Fan Token (VATRENI) מידע על מחיר (USD)

Croatian FF Fan Token (VATRENI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.24. במהלך 24 השעות האחרונות, VATRENI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.24 לבין שיא של $ 1.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VATRENIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.050045.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VATRENI השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) מידע שוק

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 37.13M
$ 37.13M$ 37.13M

990.25K
990.25K 990.25K

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Croatian FF Fan Token הוא $ 1.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VATRENI הוא 990.25K, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.13M.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Croatian FF Fan Tokenל USDהיה $ -0.005014111403932.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCroatian FF Fan Token ל USDהיה . $ -0.0767096240.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCroatian FF Fan Token ל USDהיה $ +0.9677837920.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Croatian FF Fan Tokenל USDהיה $ +0.7558888032727852.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005014111403932-0.40%
30 ימים$ -0.0767096240-6.18%
60 ימים$ +0.9677837920+78.05%
90 ימים$ +0.7558888032727852+156.14%

מה זהCroatian FF Fan Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) משאב

האתר הרשמי

Croatian FF Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Croatian FF Fan Token (VATRENI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Croatian FF Fan Token (VATRENI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Croatian FF Fan Token.

בדוק את Croatian FF Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

VATRENI למטבעות מקומיים

Croatian FF Fan Token (VATRENI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Croatian FF Fan Token (VATRENI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VATRENI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Croatian FF Fan Token (VATRENI)

כמה שווה Croatian FF Fan Token (VATRENI) היום?
החי VATRENIהמחיר ב USD הוא 1.24 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VATRENI ל USD?
המחיר הנוכחי של VATRENI ל USD הוא $ 1.24. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Croatian FF Fan Token?
שווי השוק של VATRENI הוא $ 1.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VATRENI?
ההיצע במחזור של VATRENI הוא 990.25K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VATRENI?
‏‏VATRENI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.71 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VATRENI?
VATRENI ‏‏רשם מחירATL של 0.050045 USD.
מהו נפח המסחר של VATRENI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VATRENI הוא -- USD.
האם VATRENI יעלה השנה?
VATRENI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VATRENI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Croatian FF Fan Token (VATRENI) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.