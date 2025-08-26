Croatian FF Fan Token (VATRENI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24 שעות נמוך $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 גבוה 24 שעות $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 שיא כל הזמנים $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -0.40% שינוי מחיר (7D) +14.02% שינוי מחיר (7D) +14.02%

Croatian FF Fan Token (VATRENI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.24. במהלך 24 השעות האחרונות, VATRENI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.24 לבין שיא של $ 1.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VATRENIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.050045.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VATRENI השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Croatian FF Fan Token (VATRENI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.13M$ 37.13M $ 37.13M אספקת מחזור 990.25K 990.25K 990.25K אספקה כוללת 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Croatian FF Fan Token הוא $ 1.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VATRENI הוא 990.25K, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.13M.