Cris Hensan (SEAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00161349$ 0.00161349 $ 0.00161349 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -6.38% שינוי מחיר (7D) -6.38%

Cris Hensan (SEAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SEAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00161349, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cris Hensan (SEAT) מידע שוק

שווי שוק $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K אספקת מחזור 996.30M 996.30M 996.30M אספקה כוללת 996,296,087.0 996,296,087.0 996,296,087.0

שווי השוק הנוכחי של Cris Hensan הוא $ 12.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEAT הוא 996.30M, עם היצע כולל של 996296087.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.99K.