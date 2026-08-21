Cricket The Dog מחיר היום

מחיר Cricket The Dog (CRICKET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRICKET ל USD הוא $ 0 לכל CRICKET.

Cricket The Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,550, עם היצע במחזור של 961.43M CRICKET. ב‑24 השעות האחרונות, CRICKET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRICKET נע ב -0.48% בשעה האחרונה ו +106.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cricket The Dog (CRICKET) מידע שוק

שווי שוק $ 46.55K$ 46.55K $ 46.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.55K$ 46.55K $ 46.55K אספקת מחזור 961.43M 961.43M 961.43M אספקה כוללת 961,426,921.057444 961,426,921.057444 961,426,921.057444

שווי השוק הנוכחי של Cricket The Dog הוא $ 46.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRICKET הוא 961.43M, עם היצע כולל של 961426921.057444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.55K.