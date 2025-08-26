עוד על NATION

NATION מידע על מחיר

NATION מסמך לבן

NATION אתר רשמי

NATION טוקניומיקה

NATION תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Crestal Nation סֵמֶל

Crestal Nation מחיר (NATION)

לא רשום

1 NATION ל USDמחיר חי:

$0.00098889
$0.00098889$0.00098889
-6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Crestal Nation (NATION) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:57:17 (UTC+8)

Crestal Nation (NATION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00106905
$ 0.00106905$ 0.00106905
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106905
$ 0.00106905$ 0.00106905

$ 0.00168538
$ 0.00168538$ 0.00168538

$ 0
$ 0$ 0

+2.12%

-6.76%

-2.57%

-2.57%

Crestal Nation (NATION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NATION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00106905, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NATIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00168538, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NATION השתנה ב +2.12% במהלך השעה האחרונה, -6.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crestal Nation (NATION) מידע שוק

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

--
----

$ 9.89M
$ 9.89M$ 9.89M

3.13B
3.13B 3.13B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crestal Nation הוא $ 3.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NATION הוא 3.13B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.89M.

Crestal Nation (NATION) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crestal Nationל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrestal Nation ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrestal Nation ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crestal Nationל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.76%
30 ימים$ 0-15.88%
60 ימים$ 0+9.12%
90 ימים$ 0--

מה זהCrestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Crestal Nation (NATION) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Crestal Nationתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crestal Nation (NATION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crestal Nation (NATION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crestal Nation.

בדוק את Crestal Nation תחזית המחיר עכשיו‏!

NATION למטבעות מקומיים

Crestal Nation (NATION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crestal Nation (NATION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NATION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crestal Nation (NATION)

כמה שווה Crestal Nation (NATION) היום?
החי NATIONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NATION ל USD?
המחיר הנוכחי של NATION ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crestal Nation?
שווי השוק של NATION הוא $ 3.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NATION?
ההיצע במחזור של NATION הוא 3.13B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NATION?
‏‏NATION השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00168538 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NATION?
NATION ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NATION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NATION הוא -- USD.
האם NATION יעלה השנה?
NATION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NATION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:57:17 (UTC+8)

Crestal Nation (NATION) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.