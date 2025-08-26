Crestal Nation (NATION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00106905 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00168538 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.12% שינוי מחיר (1D) -6.76% שינוי מחיר (7D) -2.57%

Crestal Nation (NATION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NATION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00106905, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NATIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00168538, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NATION השתנה ב +2.12% במהלך השעה האחרונה, -6.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crestal Nation (NATION) מידע שוק

שווי שוק $ 3.10M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.89M אספקת מחזור 3.13B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crestal Nation הוא $ 3.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NATION הוא 3.13B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.89M.