Credible Finance מחיר היום

מחיר Credible Finance (CRED) בזמן אמת היום הוא $ 0.780327, עם שינוי של 34.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRED ל USD הוא $ 0.780327 לכל CRED.

Credible Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,692,326, עם היצע במחזור של 22.66M CRED. ב‑24 השעות האחרונות, CRED סחר בין $ 0.589229 (נמוך) ל $ 0.846351 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.042, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.389346.

ביצועים לטווח קצר, CRED נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו +37.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.54M.

Credible Finance (CRED) מידע שוק

שווי שוק $ 17.69M$ 17.69M $ 17.69M נפח (24 שעות) $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.69M$ 17.69M $ 17.69M אספקת מחזור 22.66M 22.66M 22.66M אספקה כוללת 22,663,357.938895 22,663,357.938895 22,663,357.938895

שווי השוק הנוכחי של Credible Finance הוא $ 17.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.54M. ההיצע במחזור של CRED הוא 22.66M, עם היצע כולל של 22663357.938895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.69M.