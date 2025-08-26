Crappy Bird CTO (CRAPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00289767 $ 0.00289767 $ 0.00289767 24 שעות נמוך $ 0.00325202 $ 0.00325202 $ 0.00325202 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00289767$ 0.00289767 $ 0.00289767 גבוה 24 שעות $ 0.00325202$ 0.00325202 $ 0.00325202 שיא כל הזמנים $ 0.00472065$ 0.00472065 $ 0.00472065 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00015081$ 0.00015081 $ 0.00015081 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.27% שינוי מחיר (1D) -6.90% שינוי מחיר (7D) +2.12% שינוי מחיר (7D) +2.12%

Crappy Bird CTO (CRAPPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0029881. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00289767 לבין שיא של $ 0.00325202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00472065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00015081.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAPPY השתנה ב +2.27% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crappy Bird CTO (CRAPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M אספקת מחזור 1.20B 1.20B 1.20B אספקה כוללת 1,197,649,957.7 1,197,649,957.7 1,197,649,957.7

שווי השוק הנוכחי של Crappy Bird CTO הוא $ 3.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAPPY הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1197649957.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.