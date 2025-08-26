Crappy Bird CTO מחיר (CRAPPY)
Crappy Bird CTO (CRAPPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0029881. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00289767 לבין שיא של $ 0.00325202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00472065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00015081.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAPPY השתנה ב +2.27% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Crappy Bird CTO הוא $ 3.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAPPY הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1197649957.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Crappy Bird CTOל USDהיה $ -0.000221463397009178.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrappy Bird CTO ל USDהיה . $ -0.0007698125.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrappy Bird CTO ל USDהיה $ +0.0004855130.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crappy Bird CTOל USDהיה $ +0.002457269507579797.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000221463397009178
|-6.90%
|30 ימים
|$ -0.0007698125
|-25.76%
|60 ימים
|$ +0.0004855130
|+16.25%
|90 ימים
|$ +0.002457269507579797
|+462.91%
Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
