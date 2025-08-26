עוד על CRAPPY

Crappy Bird CTO סֵמֶל

Crappy Bird CTO מחיר (CRAPPY)

1 CRAPPY ל USDמחיר חי:

$0.0029881
$0.0029881$0.0029881
-6.90%1D
USD
Crappy Bird CTO (CRAPPY) טבלת מחירים חיה
Crappy Bird CTO (CRAPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.27%

-6.90%

+2.12%

+2.12%

Crappy Bird CTO (CRAPPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0029881. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00289767 לבין שיא של $ 0.00325202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00472065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00015081.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAPPY השתנה ב +2.27% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crappy Bird CTO (CRAPPY) מידע שוק

$ 3.57M
--
שווי השוק הנוכחי של Crappy Bird CTO הוא $ 3.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAPPY הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1197649957.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.57M.

Crappy Bird CTO (CRAPPY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crappy Bird CTOל USDהיה $ -0.000221463397009178.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrappy Bird CTO ל USDהיה . $ -0.0007698125.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrappy Bird CTO ל USDהיה $ +0.0004855130.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crappy Bird CTOל USDהיה $ +0.002457269507579797.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000221463397009178-6.90%
30 ימים$ -0.0007698125-25.76%
60 ימים$ +0.0004855130+16.25%
90 ימים$ +0.002457269507579797+462.91%

מה זהCrappy Bird CTO (CRAPPY)

Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Crappy Bird CTO (CRAPPY) משאב

האתר הרשמי

Crappy Bird CTOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crappy Bird CTO (CRAPPY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crappy Bird CTO (CRAPPY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crappy Bird CTO.

בדוק את Crappy Bird CTO תחזית המחיר עכשיו‏!

CRAPPY למטבעות מקומיים

Crappy Bird CTO (CRAPPY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crappy Bird CTO (CRAPPY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRAPPY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crappy Bird CTO (CRAPPY)

כמה שווה Crappy Bird CTO (CRAPPY) היום?
החי CRAPPYהמחיר ב USD הוא 0.0029881 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRAPPY ל USD?
המחיר הנוכחי של CRAPPY ל USD הוא $ 0.0029881. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crappy Bird CTO?
שווי השוק של CRAPPY הוא $ 3.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRAPPY?
ההיצע במחזור של CRAPPY הוא 1.20B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRAPPY?
‏‏CRAPPY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00472065 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRAPPY?
CRAPPY ‏‏רשם מחירATL של 0.00015081 USD.
מהו נפח המסחר של CRAPPY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRAPPY הוא -- USD.
האם CRAPPY יעלה השנה?
CRAPPY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRAPPY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

