Craft network (CFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.175078 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -25.33% שינוי מחיר (1D) +6.55% שינוי מחיר (7D) -20.14%

Craft network (CFT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.175078, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CFT השתנה ב -25.33% במהלך השעה האחרונה, +6.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Craft network (CFT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.88K אספקת מחזור 210.00M אספקה כוללת 209,999,920.0

שווי השוק הנוכחי של Craft network הוא $ 5.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CFT הוא 210.00M, עם היצע כולל של 209999920.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.88K.