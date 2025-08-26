עוד על CFT

CFT מידע על מחיר

CFT אתר רשמי

CFT טוקניומיקה

CFT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Craft network סֵמֶל

Craft network מחיר (CFT)

לא רשום

1 CFT ל USDמחיר חי:

--
----
+6.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Craft network (CFT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:17:23 (UTC+8)

Craft network (CFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.175078
$ 0.175078$ 0.175078

$ 0
$ 0$ 0

-25.33%

+6.55%

-20.14%

-20.14%

Craft network (CFT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.175078, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CFT השתנה ב -25.33% במהלך השעה האחרונה, +6.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Craft network (CFT) מידע שוק

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

210.00M
210.00M 210.00M

209,999,920.0
209,999,920.0 209,999,920.0

שווי השוק הנוכחי של Craft network הוא $ 5.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CFT הוא 210.00M, עם היצע כולל של 209999920.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.88K.

Craft network (CFT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Craft networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCraft network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCraft network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Craft networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+6.55%
30 ימים$ 0-31.64%
60 ימים$ 0-42.71%
90 ימים$ 0--

מה זהCraft network (CFT)

Craft is an NFT marketplace owned by the community running on the ICON Blockchain. $CFT token is the governance token of the marketplace. It allows you to reduce the platform's commissions to 0% by holding them. Many features are under development such as staking, DeFi etc.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Craft network (CFT) משאב

האתר הרשמי

Craft networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Craft network (CFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Craft network (CFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Craft network.

בדוק את Craft network תחזית המחיר עכשיו‏!

CFT למטבעות מקומיים

Craft network (CFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Craft network (CFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Craft network (CFT)

כמה שווה Craft network (CFT) היום?
החי CFTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CFT ל USD?
המחיר הנוכחי של CFT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Craft network?
שווי השוק של CFT הוא $ 5.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CFT?
ההיצע במחזור של CFT הוא 210.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CFT?
‏‏CFT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.175078 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CFT?
CFT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CFT הוא -- USD.
האם CFT יעלה השנה?
CFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:17:23 (UTC+8)

Craft network (CFT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.