Cozy Pepe סֵמֶל

Cozy Pepe מחיר (COZY)

לא רשום

1 COZY ל USDמחיר חי:

--
----
+1.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cozy Pepe (COZY) טבלת מחירים חיה
Cozy Pepe (COZY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00165749
$ 0.00165749$ 0.00165749

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

+1.41%

-2.36%

-2.36%

Cozy Pepe (COZY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COZY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COZYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00165749, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COZY השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, +1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cozy Pepe (COZY) מידע שוק

$ 26.65K
$ 26.65K$ 26.65K

--
----

$ 26.65K
$ 26.65K$ 26.65K

998.85M
998.85M 998.85M

998,850,506.610713
998,850,506.610713 998,850,506.610713

שווי השוק הנוכחי של Cozy Pepe הוא $ 26.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COZY הוא 998.85M, עם היצע כולל של 998850506.610713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.65K.

Cozy Pepe (COZY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cozy Pepeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCozy Pepe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCozy Pepe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cozy Pepeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.41%
30 ימים$ 0+4.64%
60 ימים$ 0-5.01%
90 ימים$ 0--

מה זהCozy Pepe (COZY)

Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cozy Pepe (COZY) משאב

האתר הרשמי

Cozy Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cozy Pepe (COZY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cozy Pepe (COZY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cozy Pepe.

בדוק את Cozy Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

COZY למטבעות מקומיים

Cozy Pepe (COZY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cozy Pepe (COZY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COZY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cozy Pepe (COZY)

כמה שווה Cozy Pepe (COZY) היום?
החי COZYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COZY ל USD?
המחיר הנוכחי של COZY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cozy Pepe?
שווי השוק של COZY הוא $ 26.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COZY?
ההיצע במחזור של COZY הוא 998.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COZY?
‏‏COZY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00165749 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COZY?
COZY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COZY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COZY הוא -- USD.
האם COZY יעלה השנה?
COZY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COZY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
