Cow Patty Bingo סֵמֶל

Cow Patty Bingo מחיר (MOO)

לא רשום

1 MOO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Cow Patty Bingo (MOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:50:41 (UTC+8)

Cow Patty Bingo (MOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00214171
$ 0.00214171$ 0.00214171

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.91%

+13.91%

Cow Patty Bingo (MOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00214171, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cow Patty Bingo (MOO) מידע שוק

$ 7.11K
$ 7.11K$ 7.11K

--
----

$ 7.11K
$ 7.11K$ 7.11K

899.29M
899.29M 899.29M

899,286,563.46079
899,286,563.46079 899,286,563.46079

שווי השוק הנוכחי של Cow Patty Bingo הוא $ 7.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOO הוא 899.29M, עם היצע כולל של 899286563.46079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.11K.

Cow Patty Bingo (MOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cow Patty Bingoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCow Patty Bingo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCow Patty Bingo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cow Patty Bingoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+11.71%
60 ימים$ 0+29.09%
90 ימים$ 0--

מה זהCow Patty Bingo (MOO)

Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.

Cow Patty Bingo (MOO) משאב

האתר הרשמי

Cow Patty Bingoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cow Patty Bingo (MOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cow Patty Bingo (MOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cow Patty Bingo.

בדוק את Cow Patty Bingo תחזית המחיר עכשיו‏!

MOO למטבעות מקומיים

Cow Patty Bingo (MOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cow Patty Bingo (MOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cow Patty Bingo (MOO)

כמה שווה Cow Patty Bingo (MOO) היום?
החי MOOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOO ל USD?
המחיר הנוכחי של MOO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cow Patty Bingo?
שווי השוק של MOO הוא $ 7.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOO?
ההיצע במחזור של MOO הוא 899.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOO?
‏‏MOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00214171 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOO?
MOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOO הוא -- USD.
האם MOO יעלה השנה?
MOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
