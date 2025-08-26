עוד על COV

Covesting סֵמֶל

Covesting מחיר (COV)

Covesting (COV) טבלת מחירים חיה
Covesting (COV) מידע על מחיר (USD)

Covesting (COV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.055687. במהלך 24 השעות האחרונות, COV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Covesting (COV) מידע שוק

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

18.73M
18.73M 18.73M

18,725,534.21152612
18,725,534.21152612 18,725,534.21152612

שווי השוק הנוכחי של Covesting הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COV הוא 18.73M, עם היצע כולל של 18725534.21152612. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.

Covesting (COV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Covestingל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCovesting ל USDהיה . $ -0.0191479304.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCovesting ל USDהיה $ +0.0125152523.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Covestingל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0191479304-34.38%
60 ימים$ +0.0125152523+22.47%
90 ימים$ 0--

מה זהCovesting (COV)

Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Covesting (COV) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Covestingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Covesting (COV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Covesting (COV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Covesting.

בדוק את Covesting תחזית המחיר עכשיו‏!

COV למטבעות מקומיים

Covesting (COV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Covesting (COV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Covesting (COV)

כמה שווה Covesting (COV) היום?
החי COVהמחיר ב USD הוא 0.055687 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COV ל USD?
המחיר הנוכחי של COV ל USD הוא $ 0.055687. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Covesting?
שווי השוק של COV הוא $ 1.04M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COV?
ההיצע במחזור של COV הוא 18.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COV?
‏‏COV השיג מחיר שיא (ATH) של 2.38 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COV?
COV ‏‏רשם מחירATL של 0.002 USD.
מהו נפח המסחר של COV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COV הוא -- USD.
האם COV יעלה השנה?
COV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
