עוד על COAI

COAI מידע על מחיר

COAI מסמך לבן

COAI אתר רשמי

COAI טוקניומיקה

COAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

COTI AI Agents סֵמֶל

COTI AI Agents מחיר (COAI)

לא רשום

1 COAI ל USDמחיר חי:

$0.00042763
$0.00042763$0.00042763
-0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
COTI AI Agents (COAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:14:05 (UTC+8)

COTI AI Agents (COAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01080825
$ 0.01080825$ 0.01080825

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-0.24%

-3.86%

-3.86%

COTI AI Agents (COAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01080825, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COAI השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -0.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COTI AI Agents (COAI) מידע שוק

$ 265.99K
$ 265.99K$ 265.99K

--
----

$ 427.63K
$ 427.63K$ 427.63K

622.00M
622.00M 622.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של COTI AI Agents הוא $ 265.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COAI הוא 622.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.63K.

COTI AI Agents (COAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של COTI AI Agentsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOTI AI Agents ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOTI AI Agents ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של COTI AI Agentsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.24%
30 ימים$ 0+4.03%
60 ימים$ 0+44.71%
90 ימים$ 0--

מה זהCOTI AI Agents (COAI)

COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

COTI AI Agents (COAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

COTI AI Agentsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COTI AI Agents (COAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COTI AI Agents (COAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COTI AI Agents.

בדוק את COTI AI Agents תחזית המחיר עכשיו‏!

COAI למטבעות מקומיים

COTI AI Agents (COAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COTI AI Agents (COAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על COTI AI Agents (COAI)

כמה שווה COTI AI Agents (COAI) היום?
החי COAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COAI ל USD?
המחיר הנוכחי של COAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COTI AI Agents?
שווי השוק של COAI הוא $ 265.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COAI?
ההיצע במחזור של COAI הוא 622.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COAI?
‏‏COAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01080825 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COAI?
COAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COAI הוא -- USD.
האם COAI יעלה השנה?
COAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:14:05 (UTC+8)

COTI AI Agents (COAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.