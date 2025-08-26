COTI AI Agents (COAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01080825$ 0.01080825 $ 0.01080825 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.73% שינוי מחיר (1D) -0.24% שינוי מחיר (7D) -3.86% שינוי מחיר (7D) -3.86%

COTI AI Agents (COAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01080825, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COAI השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -0.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COTI AI Agents (COAI) מידע שוק

שווי שוק $ 265.99K$ 265.99K $ 265.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 427.63K$ 427.63K $ 427.63K אספקת מחזור 622.00M 622.00M 622.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של COTI AI Agents הוא $ 265.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COAI הוא 622.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.63K.