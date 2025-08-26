עוד על COST

COST מידע על מחיר

COST אתר רשמי

COST טוקניומיקה

COST תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cost Hot Dog סֵמֶל

Cost Hot Dog מחיר (COST)

לא רשום

1 COST ל USDמחיר חי:

$0.00086324
$0.00086324$0.00086324
-14.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cost Hot Dog (COST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:29:36 (UTC+8)

Cost Hot Dog (COST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00102666
$ 0.00102666$ 0.00102666
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102666
$ 0.00102666$ 0.00102666

$ 0.061631
$ 0.061631$ 0.061631

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-14.92%

-6.29%

-6.29%

Cost Hot Dog (COST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102666, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061631, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COST השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -14.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cost Hot Dog (COST) מידע שוק

$ 819.53K
$ 819.53K$ 819.53K

--
----

$ 819.53K
$ 819.53K$ 819.53K

949.39M
949.39M 949.39M

949,390,000.0
949,390,000.0 949,390,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cost Hot Dog הוא $ 819.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COST הוא 949.39M, עם היצע כולל של 949390000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 819.53K.

Cost Hot Dog (COST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cost Hot Dogל USDהיה $ -0.000151263055498011.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCost Hot Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCost Hot Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cost Hot Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000151263055498011-14.92%
30 ימים$ 0-11.18%
60 ימים$ 0-13.18%
90 ימים$ 0--

מה זהCost Hot Dog (COST)

$COST the greatest fight against inflation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cost Hot Dog (COST) משאב

האתר הרשמי

Cost Hot Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cost Hot Dog (COST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cost Hot Dog (COST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cost Hot Dog.

בדוק את Cost Hot Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

COST למטבעות מקומיים

Cost Hot Dog (COST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cost Hot Dog (COST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cost Hot Dog (COST)

כמה שווה Cost Hot Dog (COST) היום?
החי COSTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COST ל USD?
המחיר הנוכחי של COST ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cost Hot Dog?
שווי השוק של COST הוא $ 819.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COST?
ההיצע במחזור של COST הוא 949.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COST?
‏‏COST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.061631 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COST?
COST ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COST הוא -- USD.
האם COST יעלה השנה?
COST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:29:36 (UTC+8)

Cost Hot Dog (COST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.