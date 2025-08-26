Cost Hot Dog (COST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00102666 $ 0.00102666 $ 0.00102666 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00102666$ 0.00102666 $ 0.00102666 שיא כל הזמנים $ 0.061631$ 0.061631 $ 0.061631 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -14.92% שינוי מחיר (7D) -6.29% שינוי מחיר (7D) -6.29%

Cost Hot Dog (COST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00102666, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061631, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COST השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -14.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cost Hot Dog (COST) מידע שוק

שווי שוק $ 819.53K$ 819.53K $ 819.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 819.53K$ 819.53K $ 819.53K אספקת מחזור 949.39M 949.39M 949.39M אספקה כוללת 949,390,000.0 949,390,000.0 949,390,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cost Hot Dog הוא $ 819.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COST הוא 949.39M, עם היצע כולל של 949390000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 819.53K.