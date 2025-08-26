Cosmic Universe Magick (MAGICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00245825 $ 0.00245825 $ 0.00245825 24 שעות נמוך $ 0.00278147 $ 0.00278147 $ 0.00278147 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00245825$ 0.00245825 $ 0.00245825 גבוה 24 שעות $ 0.00278147$ 0.00278147 $ 0.00278147 שיא כל הזמנים $ 4.44$ 4.44 $ 4.44 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00149764$ 0.00149764 $ 0.00149764 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.66% שינוי מחיר (1D) -10.81% שינוי מחיר (7D) +52.87% שינוי מחיר (7D) +52.87%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0024803. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00245825 לבין שיא של $ 0.00278147, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149764.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGICK השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -10.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+52.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) מידע שוק

שווי שוק $ 158.49K$ 158.49K $ 158.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 245.39K$ 245.39K $ 245.39K אספקת מחזור 63.89M 63.89M 63.89M אספקה כוללת 98,927,130.11703493 98,927,130.11703493 98,927,130.11703493

שווי השוק הנוכחי של Cosmic Universe Magick הוא $ 158.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGICK הוא 63.89M, עם היצע כולל של 98927130.11703493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.39K.