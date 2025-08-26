עוד על MAGICK

Cosmic Universe Magick סֵמֶל

Cosmic Universe Magick מחיר (MAGICK)

לא רשום

1 MAGICK ל USDמחיר חי:

$0.0024803
$0.0024803$0.0024803
-10.80%1D
USD
Cosmic Universe Magick (MAGICK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:13:58 (UTC+8)

Cosmic Universe Magick (MAGICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00245825
$ 0.00245825$ 0.00245825
24 שעות נמוך
$ 0.00278147
$ 0.00278147$ 0.00278147
גבוה 24 שעות

$ 0.00245825
$ 0.00245825$ 0.00245825

$ 0.00278147
$ 0.00278147$ 0.00278147

$ 4.44
$ 4.44$ 4.44

$ 0.00149764
$ 0.00149764$ 0.00149764

+0.66%

-10.81%

+52.87%

+52.87%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0024803. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00245825 לבין שיא של $ 0.00278147, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149764.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGICK השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -10.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+52.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) מידע שוק

$ 158.49K
$ 158.49K$ 158.49K

--
----

$ 245.39K
$ 245.39K$ 245.39K

63.89M
63.89M 63.89M

98,927,130.11703493
98,927,130.11703493 98,927,130.11703493

שווי השוק הנוכחי של Cosmic Universe Magick הוא $ 158.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGICK הוא 63.89M, עם היצע כולל של 98927130.11703493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.39K.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cosmic Universe Magickל USDהיה $ -0.000300915337883915.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCosmic Universe Magick ל USDהיה . $ -0.0008270674.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCosmic Universe Magick ל USDהיה $ +0.0009369167.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cosmic Universe Magickל USDהיה $ +0.000320518041653443.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000300915337883915-10.81%
30 ימים$ -0.0008270674-33.34%
60 ימים$ +0.0009369167+37.77%
90 ימים$ +0.000320518041653443+14.84%

מה זהCosmic Universe Magick (MAGICK)

MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cosmic Universe Magickתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cosmic Universe Magick (MAGICK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cosmic Universe Magick (MAGICK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cosmic Universe Magick.

בדוק את Cosmic Universe Magick תחזית המחיר עכשיו‏!

MAGICK למטבעות מקומיים

Cosmic Universe Magick (MAGICK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cosmic Universe Magick (MAGICK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAGICK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cosmic Universe Magick (MAGICK)

כמה שווה Cosmic Universe Magick (MAGICK) היום?
החי MAGICKהמחיר ב USD הוא 0.0024803 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAGICK ל USD?
המחיר הנוכחי של MAGICK ל USD הוא $ 0.0024803. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cosmic Universe Magick?
שווי השוק של MAGICK הוא $ 158.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAGICK?
ההיצע במחזור של MAGICK הוא 63.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAGICK?
‏‏MAGICK השיג מחיר שיא (ATH) של 4.44 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAGICK?
MAGICK ‏‏רשם מחירATL של 0.00149764 USD.
מהו נפח המסחר של MAGICK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAGICK הוא -- USD.
האם MAGICK יעלה השנה?
MAGICK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAGICK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:13:58 (UTC+8)

