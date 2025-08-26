עוד על AUDIT

Corporate Audit AI סֵמֶל

Corporate Audit AI מחיר (AUDIT)

לא רשום

1 AUDIT ל USDמחיר חי:

--
----
-6.70%1D
mexc
USD
Corporate Audit AI (AUDIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:09:10 (UTC+8)

Corporate Audit AI (AUDIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003317
$ 0.00003317$ 0.00003317
24 שעות נמוך
$ 0.00003648
$ 0.00003648$ 0.00003648
גבוה 24 שעות

$ 0.00003317
$ 0.00003317$ 0.00003317

$ 0.00003648
$ 0.00003648$ 0.00003648

$ 0.03545965
$ 0.03545965$ 0.03545965

$ 0.00002881
$ 0.00002881$ 0.00002881

+0.65%

-6.65%

+6.33%

+6.33%

Corporate Audit AI (AUDIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003393. במהלך 24 השעות האחרונות, AUDIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003317 לבין שיא של $ 0.00003648, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUDITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03545965, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002881.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUDIT השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -6.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Corporate Audit AI (AUDIT) מידע שוק

$ 33.69K
$ 33.69K$ 33.69K

--
----

$ 33.69K
$ 33.69K$ 33.69K

998.88M
998.88M 998.88M

998,877,994.953489
998,877,994.953489 998,877,994.953489

שווי השוק הנוכחי של Corporate Audit AI הוא $ 33.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUDIT הוא 998.88M, עם היצע כולל של 998877994.953489. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.69K.

Corporate Audit AI (AUDIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Corporate Audit AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCorporate Audit AI ל USDהיה . $ -0.0000016325.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCorporate Audit AI ל USDהיה $ -0.0000059807.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Corporate Audit AIל USDהיה $ -0.0000143844510413584.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.65%
30 ימים$ -0.0000016325-4.81%
60 ימים$ -0.0000059807-17.62%
90 ימים$ -0.0000143844510413584-29.77%

מה זהCorporate Audit AI (AUDIT)

analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios.

Corporate Audit AI (AUDIT) משאב

האתר הרשמי

Corporate Audit AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Corporate Audit AI (AUDIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Corporate Audit AI (AUDIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Corporate Audit AI.

בדוק את Corporate Audit AI תחזית המחיר עכשיו‏!

AUDIT למטבעות מקומיים

Corporate Audit AI (AUDIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Corporate Audit AI (AUDIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AUDIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Corporate Audit AI (AUDIT)

כמה שווה Corporate Audit AI (AUDIT) היום?
החי AUDITהמחיר ב USD הוא 0.00003393 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AUDIT ל USD?
המחיר הנוכחי של AUDIT ל USD הוא $ 0.00003393. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Corporate Audit AI?
שווי השוק של AUDIT הוא $ 33.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AUDIT?
ההיצע במחזור של AUDIT הוא 998.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AUDIT?
‏‏AUDIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03545965 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AUDIT?
AUDIT ‏‏רשם מחירATL של 0.00002881 USD.
מהו נפח המסחר של AUDIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AUDIT הוא -- USD.
האם AUDIT יעלה השנה?
AUDIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AUDIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:09:10 (UTC+8)

