Coreto (COR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.058883$ 0.058883 $ 0.058883 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -7.14% שינוי מחיר (7D) +8.73% שינוי מחיר (7D) +8.73%

Coreto (COR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058883, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COR השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coreto (COR) מידע שוק

שווי שוק $ 29.32K$ 29.32K $ 29.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.89K$ 32.89K $ 32.89K אספקת מחזור 412.13M 412.13M 412.13M אספקה כוללת 462,274,356.966 462,274,356.966 462,274,356.966

שווי השוק הנוכחי של Coreto הוא $ 29.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COR הוא 412.13M, עם היצע כולל של 462274356.966. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.89K.