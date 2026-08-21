Core Scientific xStock מחיר היום

מחיר Core Scientific xStock (CORZX) בזמן אמת היום הוא $ 20.13, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CORZX ל USD הוא $ 20.13 לכל CORZX.

Core Scientific xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 123,368, עם היצע במחזור של 6.13K CORZX. ב‑24 השעות האחרונות, CORZX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 29.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 19.75.

ביצועים לטווח קצר, CORZX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.23K.

Core Scientific xStock (CORZX) מידע שוק

שווי שוק $ 123.37K$ 123.37K $ 123.37K נפח (24 שעות) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.91M$ 98.91M $ 98.91M אספקת מחזור 6.13K 6.13K 6.13K אספקה כוללת 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222

שווי השוק הנוכחי של Core Scientific xStock הוא $ 123.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.23K. ההיצע במחזור של CORZX הוא 6.13K, עם היצע כולל של 4913832.460524222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.91M.