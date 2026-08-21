Core MSCI Emerging Markets xStock מחיר היום

מחיר Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) בזמן אמת היום הוא $ 80.51, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IEMGX ל USD הוא $ 80.51 לכל IEMGX.

Core MSCI Emerging Markets xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 254,032, עם היצע במחזור של 3.16K IEMGX. ב‑24 השעות האחרונות, IEMGX סחר בין $ 80.51 (נמוך) ל $ 80.54 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 164.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 29.97.

ביצועים לטווח קצר, IEMGX נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 213.79.

Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) מידע שוק

שווי שוק $ 254.03K$ 254.03K $ 254.03K נפח (24 שעות) $ 213.79$ 213.79 $ 213.79 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 254.03K$ 254.03K $ 254.03K אספקת מחזור 3.16K 3.16K 3.16K אספקה כוללת 3,155.283049824896 3,155.283049824896 3,155.283049824896

שווי השוק הנוכחי של Core MSCI Emerging Markets xStock הוא $ 254.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 213.79. ההיצע במחזור של IEMGX הוא 3.16K, עם היצע כולל של 3155.283049824896. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 254.03K.