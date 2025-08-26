עוד על XCB

XCB מידע על מחיר

XCB אתר רשמי

XCB טוקניומיקה

XCB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Core Blockchain סֵמֶל

Core Blockchain מחיר (XCB)

לא רשום

1 XCB ל USDמחיר חי:

$0.0285546
$0.0285546$0.0285546
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Core Blockchain (XCB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:16:22 (UTC+8)

Core Blockchain (XCB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.146314
$ 0.146314$ 0.146314

$ 0.02684857
$ 0.02684857$ 0.02684857

--

--

+0.89%

+0.89%

Core Blockchain (XCB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0285546. במהלך 24 השעות האחרונות, XCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02684857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Core Blockchain (XCB) מידע שוק

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

--
----

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

75.64M
75.64M 75.64M

374,631,265.0024
374,631,265.0024 374,631,265.0024

שווי השוק הנוכחי של Core Blockchain הוא $ 2.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XCB הוא 75.64M, עם היצע כולל של 374631265.0024. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.70M.

Core Blockchain (XCB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Core Blockchainל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCore Blockchain ל USDהיה . $ -0.0074947344.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCore Blockchain ל USDהיה $ +0.0007109181.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Core Blockchainל USDהיה $ -0.00630033298588816.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0074947344-26.24%
60 ימים$ +0.0007109181+2.49%
90 ימים$ -0.00630033298588816-18.07%

מה זהCore Blockchain (XCB)

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Core Blockchain (XCB) משאב

האתר הרשמי

Core Blockchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Core Blockchain (XCB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Core Blockchain (XCB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Core Blockchain.

בדוק את Core Blockchain תחזית המחיר עכשיו‏!

XCB למטבעות מקומיים

Core Blockchain (XCB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Core Blockchain (XCB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XCB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Core Blockchain (XCB)

כמה שווה Core Blockchain (XCB) היום?
החי XCBהמחיר ב USD הוא 0.0285546 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XCB ל USD?
המחיר הנוכחי של XCB ל USD הוא $ 0.0285546. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Core Blockchain?
שווי השוק של XCB הוא $ 2.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XCB?
ההיצע במחזור של XCB הוא 75.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XCB?
‏‏XCB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.146314 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XCB?
XCB ‏‏רשם מחירATL של 0.02684857 USD.
מהו נפח המסחר של XCB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XCB הוא -- USD.
האם XCB יעלה השנה?
XCB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XCB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:16:22 (UTC+8)

Core Blockchain (XCB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.