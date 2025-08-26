Core Blockchain (XCB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.146314$ 0.146314 $ 0.146314 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02684857$ 0.02684857 $ 0.02684857 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.89% שינוי מחיר (7D) +0.89%

Core Blockchain (XCB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0285546. במהלך 24 השעות האחרונות, XCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02684857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Core Blockchain (XCB) מידע שוק

שווי שוק $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.70M$ 10.70M $ 10.70M אספקת מחזור 75.64M 75.64M 75.64M אספקה כוללת 374,631,265.0024 374,631,265.0024 374,631,265.0024

שווי השוק הנוכחי של Core Blockchain הוא $ 2.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XCB הוא 75.64M, עם היצע כולל של 374631265.0024. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.70M.