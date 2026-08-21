Coral Finance מחיר היום

מחיר Coral Finance (CORL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CORL ל USD הוא $ 0 לכל CORL.

Coral Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,658.22, עם היצע במחזור של 242.58M CORL. ב‑24 השעות האחרונות, CORL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.14587, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CORL נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Coral Finance (CORL) מידע שוק

שווי שוק $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.06K$ 48.06K $ 48.06K אספקת מחזור 242.58M 242.58M 242.58M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Coral Finance הוא $ 11.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORL הוא 242.58M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.06K.