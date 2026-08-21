Copper pot of wealth מחיר היום

מחיר Copper pot of wealth (COOKWARE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COOKWARE ל USD הוא $ 0 לכל COOKWARE.

Copper pot of wealth כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 142,373, עם היצע במחזור של 890.65M COOKWARE. ב‑24 השעות האחרונות, COOKWARE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0020548, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COOKWARE נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -27.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.42K.

Copper pot of wealth (COOKWARE) מידע שוק

שווי שוק $ 142.37K$ 142.37K $ 142.37K נפח (24 שעות) $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 159.85K$ 159.85K $ 159.85K אספקת מחזור 890.65M 890.65M 890.65M אספקה כוללת 890,651,459.6301856 890,651,459.6301856 890,651,459.6301856

שווי השוק הנוכחי של Copper pot of wealth הוא $ 142.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.42K. ההיצע במחזור של COOKWARE הוא 890.65M, עם היצע כולל של 890651459.6301856. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.85K.