CoolCoin (COOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02560435$ 0.02560435 $ 0.02560435 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.78% שינוי מחיר (7D) +12.78%

CoolCoin (COOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02560435, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COOL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoolCoin (COOL) מידע שוק

שווי שוק $ 48.06K$ 48.06K $ 48.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.06K$ 48.06K $ 48.06K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,856.81 999,999,856.81 999,999,856.81

שווי השוק הנוכחי של CoolCoin הוא $ 48.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COOL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999856.81. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.06K.