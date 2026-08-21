Cool Cats Milk מחיר היום

מחיר Cool Cats Milk (MILK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MILK ל USD הוא $ 0 לכל MILK.

Cool Cats Milk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,953, עם היצע במחזור של 2.45B MILK. ב‑24 השעות האחרונות, MILK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.187901, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MILK נע ב +0.72% בשעה האחרונה ו +25.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cool Cats Milk (MILK) מידע שוק

שווי שוק $ 98.95K$ 98.95K $ 98.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.95K$ 98.95K $ 98.95K אספקת מחזור 2.45B 2.45B 2.45B אספקה כוללת 2,452,070,744.658356 2,452,070,744.658356 2,452,070,744.658356

שווי השוק הנוכחי של Cool Cats Milk הוא $ 98.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILK הוא 2.45B, עם היצע כולל של 2452070744.658356. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.95K.