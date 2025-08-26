Conwai (CONWAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00497817$ 0.00497817 $ 0.00497817 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00141535$ 0.00141535 $ 0.00141535 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -6.15% שינוי מחיר (7D) -6.15%

Conwai (CONWAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00174004. במהלך 24 השעות האחרונות, CONWAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONWAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00497817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141535.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONWAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Conwai (CONWAI) מידע שוק

שווי שוק $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.40M$ 17.40M $ 17.40M אספקת מחזור 2.80B 2.80B 2.80B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Conwai הוא $ 4.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONWAI הוא 2.80B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.40M.