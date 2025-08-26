Construct (STANDARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 25.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00087872 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.10%

Construct (STANDARD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00601693. במהלך 24 השעות האחרונות, STANDARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STANDARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00087872.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STANDARD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Construct (STANDARD) מידע שוק

שווי שוק $ 62.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 120.34K אספקת מחזור 10.44M אספקה כוללת 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Construct הוא $ 62.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STANDARD הוא 10.44M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.34K.