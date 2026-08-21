Constellation Energy Corporation xStock מחיר היום

מחיר Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) בזמן אמת היום הוא $ 270.12, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CEGX ל USD הוא $ 270.12 לכל CEGX.

Constellation Energy Corporation xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 153,808, עם היצע במחזור של 569.41 CEGX. ב‑24 השעות האחרונות, CEGX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 323.89, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 234.05.

ביצועים לטווח קצר, CEGX נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.35.

Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) מידע שוק

שווי שוק $ 153.81K$ 153.81K $ 153.81K נפח (24 שעות) $ 56.35$ 56.35 $ 56.35 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.26M$ 59.26M $ 59.26M אספקת מחזור 569.41 569.41 569.41 אספקה כוללת 219,400.4563191168 219,400.4563191168 219,400.4563191168

שווי השוק הנוכחי של Constellation Energy Corporation xStock הוא $ 153.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.35. ההיצע במחזור של CEGX הוא 569.41, עם היצע כולל של 219400.4563191168. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.26M.