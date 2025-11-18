Conspiracy Guy מחיר היום

מחיר Conspiracy Guy (CGUY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000129, עם שינוי של 3.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CGUY ל USD הוא $ 0.0000129 לכל CGUY.

Conspiracy Guy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,898.07, עם היצע במחזור של 1.00B CGUY. ב‑24 השעות האחרונות, CGUY סחר בין $ 0.00001231 (נמוך) ל $ 0.0000129 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00017146, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001231.

ביצועים לטווח קצר, CGUY נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -15.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Conspiracy Guy (CGUY) מידע שוק

שווי שוק $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Conspiracy Guy הוא $ 12.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGUY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.90K.