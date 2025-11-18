Concentric Industries מחיר היום

מחיר Concentric Industries (CONCENTRIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.0004886, עם שינוי של 11.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CONCENTRIC ל USD הוא $ 0.0004886 לכל CONCENTRIC.

Concentric Industries כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 425,970, עם היצע במחזור של 871.82M CONCENTRIC. ב‑24 השעות האחרונות, CONCENTRIC סחר בין $ 0.0004179 (נמוך) ל $ 0.00055604 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00442362, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00012265.

ביצועים לטווח קצר, CONCENTRIC נע ב -1.57% בשעה האחרונה ו -30.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Concentric Industries (CONCENTRIC) מידע שוק

שווי שוק $ 425.97K$ 425.97K $ 425.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 488.57K$ 488.57K $ 488.57K אספקת מחזור 871.82M 871.82M 871.82M אספקה כוללת 999,946,936.5090028 999,946,936.5090028 999,946,936.5090028

שווי השוק הנוכחי של Concentric Industries הוא $ 425.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONCENTRIC הוא 871.82M, עם היצע כולל של 999946936.5090028. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 488.57K.