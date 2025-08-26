Concave (CNV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 219.51$ 219.51 $ 219.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.404627$ 0.404627 $ 0.404627 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Concave (CNV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.415733. במהלך 24 השעות האחרונות, CNV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 219.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.404627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Concave (CNV) מידע שוק

שווי שוק $ 167.07K$ 167.07K $ 167.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 501.06K$ 501.06K $ 501.06K אספקת מחזור 401.88K 401.88K 401.88K אספקה כוללת 1,205,233.519453502 1,205,233.519453502 1,205,233.519453502

שווי השוק הנוכחי של Concave הוא $ 167.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNV הוא 401.88K, עם היצע כולל של 1205233.519453502. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 501.06K.