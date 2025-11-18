Compliant Naira מחיר היום

מחיר Compliant Naira (CNGN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CNGN ל USD הוא -- לכל CNGN.

Compliant Naira כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 562,367, עם היצע במחזור של 823.20M CNGN. ב‑24 השעות האחרונות, CNGN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CNGN נע ב -0.41% בשעה האחרונה ו -0.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Compliant Naira (CNGN) מידע שוק

שווי שוק $ 562.37K$ 562.37K $ 562.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 562.37K$ 562.37K $ 562.37K אספקת מחזור 823.20M 823.20M 823.20M אספקה כוללת 823,203,572.995 823,203,572.995 823,203,572.995

