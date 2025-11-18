Company מחיר היום

מחיר Company (COMPANY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00034033, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COMPANY ל USD הוא $ 0.00034033 לכל COMPANY.

Company כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 342,231, עם היצע במחזור של 1.00B COMPANY. ב‑24 השעות האחרונות, COMPANY סחר בין $ 0.00026656 (נמוך) ל $ 0.00034248 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00053685, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00024374.

ביצועים לטווח קצר, COMPANY נע ב +23.20% בשעה האחרונה ו -29.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Company (COMPANY) מידע שוק

שווי שוק $ 342.23K$ 342.23K $ 342.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 342.23K$ 342.23K $ 342.23K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Company הוא $ 342.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COMPANY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 342.23K.