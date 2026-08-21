Community of BNB מחיר היום

מחיר Community of BNB (CBNB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CBNB ל USD הוא $ 0 לכל CBNB.

Community of BNB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,921.92, עם היצע במחזור של 1.00B CBNB. ב‑24 השעות האחרונות, CBNB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00105314, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CBNB נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו +0.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Community of BNB (CBNB) מידע שוק

שווי שוק $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Community of BNB הוא $ 12.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBNB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.92K.