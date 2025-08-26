Community Coin (COMCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00188631$ 0.00188631 $ 0.00188631 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -8.90% שינוי מחיר (7D) -7.02% שינוי מחיר (7D) -7.02%

Community Coin (COMCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COMCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COMCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00188631, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COMCOIN השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -8.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Community Coin (COMCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K אספקת מחזור 999.40M 999.40M 999.40M אספקה כוללת 999,401,974.95382 999,401,974.95382 999,401,974.95382

שווי השוק הנוכחי של Community Coin הוא $ 55.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COMCOIN הוא 999.40M, עם היצע כולל של 999401974.95382. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.12K.