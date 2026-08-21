Community Alliance Token מחיר היום

מחיר Community Alliance Token (COMAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COMAT ל USD הוא $ 0 לכל COMAT.

Community Alliance Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 453,599, עם היצע במחזור של 698.99M COMAT. ב‑24 השעות האחרונות, COMAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00120444, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COMAT נע ב -2.45% בשעה האחרונה ו +25.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.94K.

Community Alliance Token (COMAT) מידע שוק

שווי שוק $ 453.60K$ 453.60K $ 453.60K נפח (24 שעות) $ 3.94K$ 3.94K $ 3.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 453.60K$ 453.60K $ 453.60K אספקת מחזור 698.99M 698.99M 698.99M אספקה כוללת 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

שווי השוק הנוכחי של Community Alliance Token הוא $ 453.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.94K. ההיצע במחזור של COMAT הוא 698.99M, עם היצע כולל של 698990876.40266. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 453.60K.