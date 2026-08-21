Communist Cat מחיר היום

מחיר Communist Cat (CCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 28.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CCAT ל USD הוא $ 0 לכל CCAT.

Communist Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,448.57, עם היצע במחזור של 963.49M CCAT. ב‑24 השעות האחרונות, CCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CCAT נע ב +13.53% בשעה האחרונה ו +29.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Communist Cat (CCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K אספקת מחזור 963.49M 963.49M 963.49M אספקה כוללת 963,490,592.554167 963,490,592.554167 963,490,592.554167

שווי השוק הנוכחי של Communist Cat הוא $ 18.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CCAT הוא 963.49M, עם היצע כולל של 963490592.554167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.45K.