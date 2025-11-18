COMBO מחיר היום

מחיר COMBO (COMBO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00016091, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COMBO ל USD הוא $ 0.00016091 לכל COMBO.

COMBO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,255.97, עם היצע במחזור של 82.38M COMBO. ב‑24 השעות האחרונות, COMBO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.44, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00016005.

ביצועים לטווח קצר, COMBO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

COMBO (COMBO) מידע שוק

שווי שוק $ 13.26K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.09K אספקת מחזור 82.38M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של COMBO הוא $ 13.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COMBO הוא 82.38M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.09K.